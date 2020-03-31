Жители Башкирии застряли на круизном лайнере в Италии из-за карантина по коронавирусу

В редакцию Медиакорсети обраились родственники туристов из Башкирии, которые оказались в западне на круизном лайнере «Коста Виктория» в связи с карантином по коронавирусу.

Уфимцы Елена А., Семен Л. (имена изменены по просьбе туристов) и их шестилетний сын оказались на этом лайнере, отправившись в круиз, который планировали уже давно. К сожалению, это совпало с печальными событиями, в ходе которых в Италии уже умерли от коронавируса более десяти тысяч человек.

- На их лайнере была обнаружена туристка из Аргентины, у которой был обнаружен коронавирус, из-за этого весь лайнер попал под ограничения, - сообщила Медиакорсети сестра уфимской туристки Юлия.

В маршруте лайнера предполагалась, в частности, остановка в Венеции и Риме, но после тревожной новости про зараженную аргентинку, планы изменились.

- Сейчас лайнер стоит на приколе в ста километрах от Рима. Туристов из Европы понемногу отправляют по домам по мере того, как они проходят проверку на коронавирус. Они могут добраться домой на автобусах, вот, например, недавно уехала группа швейцарцев. А россиянам сложнее это сделать, - пояснила Юлия.

По ее словам, вместе с Женей и ее семьей на лайнере находятся 85 россиян, среди них примерно десять человек – из Башкирии.

- Мы дозвонились до российского консульства в Швейцарии, нам сообщили, что вопрос решается, но что-то очень медленно это происходит.

По словам Юлии, оказавшиеся на лайнере украинцы, опасающиеся, что власти из Киева не будут их забирать, даже стали вести разговоры, что готовы примкнуть к россиянам, если их заберут, и покинуть «Коста-Викторию» вместе с ними.

Медиакорсеть располагает полными данными о туристах и передала их в региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в РБ. В штабе заявили, что взяли изучение этого вопроса в разработку. Всех граждан республики из-за рубежа обязательно вернут домой.

Кстати, в похожей ситуации, по данным ГТРК «Башкортостан», оказался и уроженец Сибая Руслан Муратгалин, который застрял на круизном лайнере возле Сиднея.