Все женские консультации Башкирии продолжат свою работу в штатном режиме

Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сообщила заместитель главы минздрава Башкирии Ирина Кононова.

«Скрининг беременных женщин, разумеется, продолжится. Все женские консультации будут работать в плановом, штатном режиме». При этом при визите к врачу желательно при себе иметь доказательство того, что вы действительно к нему записаны.

Ранее в минздраве Башкирии рассказали о плановых визитах к врачу в режиме самоизоляции. Также мы сообщали о том, что демский роддом перепрофилируют для беременных с коронавирусом.

Напомним, что с 31 марта 20.00 в республике введен режим полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в мире. Согласно новым поправкам, в регионе вводится новый жесткий режим самоизоляции, который предполагает, что находиться на карантине должны не только граждане, которые приехали из-за границы и граждане старше 65 лет, а также и все остальные.