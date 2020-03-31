Власти советуют жителям Башкирии выходить из дома, имея паспорт

Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев рассказал, что жителям республики, которые выходят из дома в магазин, аптеку, на службу или навестит пожилых родителей, следует иметь при себе паспорт.

На улицах начали работать патрули, которые имеют полное право проверить документы у людей. Тем более, если речь идет о вечернем времени.