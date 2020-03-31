Власти советуют жителям Башкирии выходить из дома, имея паспорт
31 марта, 14:49ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили на брифинге в минздраве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев рассказал, что жителям республики, которые выходят из дома в магазин, аптеку, на службу или навестит пожилых родителей, следует иметь при себе паспорт.
На улицах начали работать патрули, которые имеют полное право проверить документы у людей. Тем более, если речь идет о вечернем времени.
Напомним, с сегодняшнего дня в 20.00 в Башкирии в силу вступает режим полной изоляции. Такое решение принят глава Башкирии Радий Хабиров.
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