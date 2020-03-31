В Уфе демский роддом перепрофилируют для беременных с коронавирусом
31 марта, 10:08ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Информацию о новой работе роддома подтвердили в минздраве республике.
Демский роддом №3 власти намерены перепрофилировать под инфекционную больницу для женщин с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Ранее ряд СМИ (ufacitynews.ru, ufatime.ru) сообщили, что в республике с подозрением на коронавирус под наблюдением врачей находятся три беременных женщины – они контактировали с зараженными инфекцией. Однако эту информацию опровергли Медиакорсети в минздраве Башкирии.
«На сегодняшний день беременных женщин с подозрением на коронавирус в республике нет», - пояснили в ведомстве.
Отметим, что на сегодняшний день с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницы Башкирии госпитализированы 171 человек - за сутки количество госпитализированных на 70 человек. У пятерых официально диагностирована инфекция.
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