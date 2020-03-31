В селах Башкирии, где нет интернета, дистанционные задания будут раздавать на бумаге

Сегодня, 31 марта, в ходе брифинга в правительстве Башкирии министр образования РБ Айбулат Хажин рассказал, как будет организовано дистанционное обучение школьников, которое должно начаться со следующей недели.

Так, ученики, имеющие компьютеры с интернетом, смогут учиться онлайн. Занятия будут длиться по 30 минут с переменками.

Если у детей компьютеров нет либо в семье несколько школьников, им будут присылать задания чрез мессенджеры и соцсети.

На брифинге также прозвучала пояснительная информация о том, что для организации дистанционного обучения можно воспользоваться такими виртуальными платформами, как «Яндекс-класс» и т.п. В Башкирии готовы к такой работе ресурсы 02edu.ru и edu.bashkortostan.ru. Более подробная информация размещена на сайтах учебных заведений.

Сложнее обстоят дела с детьми, живущими в глубинке, где интернета нет. Им решено доставлять задания на дом в бумажном виде.

Детям также предложили заниматься кружковой работой онлайн, однако, как показал опыт, не все занятия можно проводить в таком формате.