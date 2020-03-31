В Приморье от коронавируса вылечился первый пациент

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Из Краевой клинической больницы №2 в Приморье выписан первый выздоровевший от коронавируса пациент - девушка, ранее прилетевшая из Мексики.
Об этом стало известно 31 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, диагноз COVID-19 был поставлен пациентке после возвращения из-за границы. Заболевание протекало у неё в легкой форме. После десяти дней лечения повторное тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат.
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