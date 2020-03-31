В Москве из больниц выписали ещё 42 вылечившихся от коронавируса пациентов
31 марта, 17:15ОбществоФото: pixabay.com/
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Из московских стационаров были выписаны 42 пациента, выздоровевших от коронавируса COVID-19. Теперь общее число вылечившихся от заболевания составило 70 человек.
Об этом стало известно 31 марта, сообщает газета «Известия».
По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, увеличение числа выздоровевших является позитивной тенденцией. Она также выразила надежду, что благодаря принятым в Москве мерам прирост заболевших будет замедляться, а число вылечившихся - расти.
Ракова отметила, что все пациенты, выписанные из больниц, находятся в «хорошем состоянии».
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