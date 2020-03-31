В Москве из больниц выписали ещё 42 вылечившихся от коронавируса пациентов

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, увеличение числа выздоровевших является позитивной тенденцией. Она также выразила надежду, что благодаря принятым в Москве мерам прирост заболевших будет замедляться, а число вылечившихся - расти.