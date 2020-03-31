В Минобрнауки сообщили о переносе вступительных экзаменов в вузы
31 марта, 17:24ОбществоФото: Kremlin.ru
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Минобрнауки РФ перенесло вступительные испытания для поступления в вузы из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом рассказал глава министерства Валерий Фальков 31 марта, сообщает газета «Известия».
По словам министра, сдача экзаменов будет происходить на 2-4 недели позже, потому что ранее были смещены сроки ЕГЭ.
Даже несмотря на текущую обстановку, в российских вузах на 34 тысячи возросло количество бюджетных мест, добавил Фальков.
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