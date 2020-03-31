В мэрии Москвы сообщили о самых популярных вопросах на «горячую линию»
31 марта, 17:59ОбществоФото: flickr.com
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На сайте московской мэрии 31 марта сообщили о самых популярных вопросах которые задают жители города на «горячую линию» по вопросам, связанным с коронавирусом.
Всего специалисты колл-центра обработали свыше 40 тысяч обращений, информирует газета «Известия».
По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, люди в основном обращаются на «горячую линию» с просьбами доставить продукты или лекарства, а также вывести на прогулку собаку.
Она добавила, что всем пожилым людям в условиях необходимости самоизоляции оказывают помощь волонтеры и социальные работники.
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