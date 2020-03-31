В МЧС по Башкирии предупредили о сильных порывах ветра
31 марта, 14:16ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Спасатели прислали сообщение о штормовом предупреждении.
По данным регионального МЧС, на территории республики ожидаются сильные порывы ветра в период с 31 марта по 1 апреля.
Скорость ветра, отметили в ведомстве, будет достигать 17 метров в секунду. В МЧС попросили жителей Башкирии быть внимательными и осторожными.
По данным синоптиков, сегодня в республике ожидается температура воздуха от +8,+13°.1 апреля температура воздуха ночью -1,+4°, днем +6,+11°.
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