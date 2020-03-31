В Челябинске на незаконных свалках гниют сотни тонн мусора

Как сообщает kursdela.biz, на исследованных территориях были обнаружены несколько сотен тонн мусора. Сюда обычно сбрасывают строительные и бытовые отходы. Кроме того, на участке, недалеко от городского водохранилища, неизвестные привыкли мыть автомобили спецтранспорта, вода от которых после попадает в грунт.

Эксперт ОНФ в регионе Виталий Вороной отметил, что рейды ранее проводились с представителями подконтрольных ведомств. Там обещали проконтролировать ситуацию. Тем не менее, в ходе очередной проверки было установлено, что никаких мер не проводилось. Подчеркивается, что в Старомолинском карьере начались процессы гниения, а также пар.

При этом, обе свалки располагаются непосредственно в пределах Челябинска.