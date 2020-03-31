В Башкирии полиция задержала спортсмена, который бегал на улице без маски

Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции, представитель МВД Башкирии Максим Родионов рассказал, что накануне в Уфе полиция остановила спортсмена, который совершал пробежку без маски на улице.

По уточненным данным, мужчине было сделано замечание и его попросили воздержаться от занятий спортом на улице без защитных средств.

- Рекомендуем на время режима полной самоизоляции спортсменам воздержаться от занятий на открытом воздухе. лучше заниматься дома. А в случае выхода на улицу надевать защитную маску и перчатки, - добавил от своего имени глава минздрава Башкирии Максим Родионов.