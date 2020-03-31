В Башкирии полиция будет выискивать нарушителей режима самоизоляции
31 марта, 19:25ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Протоколы, составленные полицией, будут направлены в Роспотребнадзор.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии полицейским предоставят право составлять протоколы на нарушающих режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону. Составленные протоколы будут направлены в местное управление Роспотребнадзора.
На данный момент полицейские уже приступили к патрулированию улиц, парков и скверов. Количество автомобилей, на которых патрулируют сотрудники правоохранительных органов, с введением режима общей самоизоляции вырастет вдвойне, достигнув 63.
В их обязанности также входит информирование населения о запрете покидать свои квартиры и дома без надобности. При выходе на улицу жителям Башкирии необходимо иметь с собой паспорт или иной удостоверяющий личность документ.
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