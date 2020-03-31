В Башкирии полиция будет выискивать нарушителей режима самоизоляции

В Башкирии полицейским предоставят право составлять протоколы на нарушающих режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону. Составленные протоколы будут направлены в местное управление Роспотребнадзора.

На данный момент полицейские уже приступили к патрулированию улиц, парков и скверов. Количество автомобилей, на которых патрулируют сотрудники правоохранительных органов, с введением режима общей самоизоляции вырастет вдвойне, достигнув 63.