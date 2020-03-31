В Башкирии оцепили больницу из-за подозрения на коронавирус
Настоящий переполох поднялся сначала в социальных сетях из-за оцепления.
Об оцеплении Ишимбайской ЦРБ целый день писали местные жители. Очевидцы сообщали, что в учреждение госпитализирована местная жительница, которая вернулась на днях со Шри-Ланки.
Позже информацию прокомментировали представители больницы. Сообщается, что к ним сегодня с характерными для коронавируса признаками обратился местный житель. Представители медучреждения сообщили, что пациент вернулся из-за рубежа 18 марта и находился все это время на самоизоляции.
Решение о госпитализации пришло после осмотра пациента. В настоящий момент пока результаты анализа неизвестны. Сообщается, что поликлиника больницы будет работать в штатном режиме со следующего дня.
«На приеме в поликлинике при осмотре выявлено небольшое повышение температуры. Но были обязаны отработать по действующим приказам. Анализы взятые 26.03.20 – отрицательные. На сегодня анализы взяты повторно. Персональные данные пациента разглашать мы не вправе. При необходимости контакты будут выявлены. Вероятность обнаружения у пациента коронавируса невысокая», – сообщил представитель поликлиники.