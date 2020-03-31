В Башкирии девушка, вылечившаяся от коронавируса, поделилась в соцсетях переживаниями
Ляйсан Хакова опубликовала в соцсетях первый пост после выписки из больницы.
Сегодня, 31 марта, стало известно, что в Башкирии из инфекционной больницы выписали первую жительницу Башкирии, которая вылечилась от коронавируса. Речь идет о жительнице Дюртюлей Ляйсан Хаковой, которая вместе с сестрой была в круизе и заразилась там опасным вирусом.
Ляйсан написала в Инстаграме, что у нее все в порядке со здоровьем. Судя по всему, у нее отличный иммунитет, поскольку она могла бы и не понять. что у нее коронавирус, если бы не результаты анализов.
Она также поблагодарила за заботу врачей.
После выписки Ляйсан отправилась из Уфы домой в Дюртюли. Но на лечении пока остается ее саршая сестра.
Тем временем в Башкирии, по последним данным, зафиксированы уже семь случаев заражения коронавирусом. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в интенсивной терапии.
Число людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус, превысило сотню. Они ждут результатов анализов и выписываются. если выясняется, что они не заражены коронавирусом.
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Добрый день! Друзья, знакомые, близкие, сегодня от Вас приходит очень много сообщений, о моём здоровье, выписке. Я еду домой к своим близким, родным 🤗 У меня и на начало карантина и сейчас всё хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра!
Публикация от Ляйсан Хакова (@khakovaliaisan)
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