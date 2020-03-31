В Башкирии девушка, вылечившаяся от коронавируса, поделилась в соцсетях переживаниями

Сегодня, 31 марта, стало известно, что в Башкирии из инфекционной больницы выписали первую жительницу Башкирии, которая вылечилась от коронавируса. Речь идет о жительнице Дюртюлей Ляйсан Хаковой, которая вместе с сестрой была в круизе и заразилась там опасным вирусом.

Ляйсан написала в Инстаграме, что у нее все в порядке со здоровьем. Судя по всему, у нее отличный иммунитет, поскольку она могла бы и не понять. что у нее коронавирус, если бы не результаты анализов.

Она также поблагодарила за заботу врачей.

После выписки Ляйсан отправилась из Уфы домой в Дюртюли. Но на лечении пока остается ее саршая сестра.

Тем временем в Башкирии, по последним данным, зафиксированы уже семь случаев заражения коронавирусом. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в интенсивной терапии.

Число людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус, превысило сотню. Они ждут результатов анализов и выписываются. если выясняется, что они не заражены коронавирусом.