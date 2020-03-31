В Башкирии число людей с подозрением на коронавирус за сутки выросло почти на 70

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что число пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, в республике сейчас составляет 171 человек.

Напомним, накануне минздрав сообщал о 104 госпитализированных с подозрением на коронавирус. Таким образом, меньше чем за сутки их число выросло почти на 70 человек.

Галина Пермина объяснила такое положение дел, что продолжают пребывать самолеты с туристами, находившимися в Таиланде и других странах. В случае, если у них обнаруживается повышение температуры, людей сразу же госпитализируют.