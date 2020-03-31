В Башкирии 45 предприятий занимаются шитьем защитных масок

Сегодня, 31 марта, на онлайн-брифинге, посвященном поддержке экономической устойчивости в период кризиса, министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев рассказал, сколько в республике производят масок и куда они распределяются.

— Пошивом масок у нас занимается 45 предприятий легкой промышленности. Эти маски идут пока в меньшем количестве в аптеки, в основном по заказам предприятий, организаций, МФЦ и администраций муниципалитетов, — рассказал Александр Шельдяев.

По словам министра, некоторые предприятия шьют маски сами для себя, например, заводы УМПО и «Уральские пружины». Последний, к слову, раздает также защитные средства жителям Белорецка.