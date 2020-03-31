Ученые пояснили, сможет ли грядущее в Башкирии похолодание остановить коронавирус
Такое предположение высказали ученые.
Сегодня, 31 марта, «Московский комсомолец» опубликовал мнение заведующей кафедры инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой по поводу влияния погодных условий на распространение коронавируса. Данная публикация может быть интересна и жителям Башкирии
Нагрянувшая сегодня на Москву метель заронила в горожан надежду на то, что распространение опасной инфекции может остановиться. Через пару дней, по прогнозам синоптиков, непогода может прийти и в Башкирию.
По ее мнению, осадки в данном случае решающей роди не сыграют, гораздо важнее температура воздуха. Как выяснили ученые, любая острая респираторная вирусная инфекция, включая коронавирус, погибает при температуре минус 10 градусов и ниже либо плюс 20 градусов и выше.
К сожалению, температурные условия, которые сейчас сложились в Башкирии, являются вполне комфортными для распространения коронавируса. Поэтому введение режима полной самоизоляции для жителей республики можно считать вполне обоснованным. Очень важно продержаться апрель. К маю, по мнению инфекциониста, ситуация должна улучшиться.
- Все инфекционисты придерживаются мнения, что вирус отступает естественным путем, когда становится тепло и сухо. Но при этом, опять же важно не иметь близких контактов с заболевшими. Когда мы разговариваем, мы все равно выделяем микрочастицы влаги, и при заболевании собеседника это может сыграть с нами злую шутку, - подчеркнула Галина Кожевникова.
Уточним, что в ближайшее время в республике ожидается преимущественно пасмурная погода, небольшая метель. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 1 градуса, а днем - подняться до плюс 8 градусов.