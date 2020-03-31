Торговец в Сибае, который оказался больным коронавирусом, успел заразить фельдшера

Наличие вируса у сотрудника скорой помощи из Кизильского района Ольги Пензиной выявили после того, как она взяла анализ у торговца мясом, который продавал свой товар в Сибае.

По мнению женщины, заражение произошло из-за халатности руководства больницы. Ольга Пензина сообщила, что обследовать прибывших из Дубая должны были специально подготовленные лаборанты, но отправили ее в целях экономии. В настоящий момент все бригаду отправили на строгий карантин.