Радий Хабиров запретил жителям Башкирии ездить в другие города России

В Башкирии частные и государственные перевозчики приостановят пассажирские перевозки в другие субъекты России. Помимо этого правила действуют и для тех, кто заезжает на территорию республики. Об этом Радий Хабиров сообщил на онлайн-совещании, посвященном указу о полной самоизоляции.