Радий Хабиров запретил жителям Башкирии ездить в другие города России
31 марта, 17:29ОбществоКарина МамаеваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Глава республики поручил прекратить пассажирские перевозки.
В Башкирии частные и государственные перевозчики приостановят пассажирские перевозки в другие субъекты России. Помимо этого правила действуют и для тех, кто заезжает на территорию республики. Об этом Радий Хабиров сообщил на онлайн-совещании, посвященном указу о полной самоизоляции.
Глава республики также призвал сократить количество между городами в республике и внутри населенных пунктов.
— Примите сами решение и обеспечьте только необходимый период. Насколько я знаю, Уфа уже в 20:00 прекращает транспортные перевозки. Может быть это разумно, — обратился к главам муниципалитета руководитель региона.
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