Радий Хабиров 6 апреля проведет первый дистанционный урок для школьников

6 апреля, как и планировалось, башкирские школьники начнут обучаться дистанционно. До этого времени у них – каникулы. Глава Башкирии Радий Хабиров, рассказывая об этом, отметил, что первый урок состоится в 10: 00 часов утра и он будет проведен лично им.