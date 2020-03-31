Радий Хабиров 6 апреля проведет первый дистанционный урок для школьников
31 марта, 18:01ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Глава Башкирии уточнил, что планы по дистанционному обучению школьников не поменялись, первый урок состоится 6 апреля.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
6 апреля, как и планировалось, башкирские школьники начнут обучаться дистанционно. До этого времени у них – каникулы. Глава Башкирии Радий Хабиров, рассказывая об этом, отметил, что первый урок состоится в 10: 00 часов утра и он будет проведен лично им.
В течение двух недель, по словам главы Минобразования РБ Айбулата Хажина, учителя республики проходили теоретическое и практические обучение азам дистанционного ведения уроков. По его словам, в республике 33 тыс. учителей все же будут приходить в школу для того, чтобы обучать детей, не имеющих возможности подключиться к интернету.
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