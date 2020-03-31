По всей России из-за коронавируса запретили регистрировать браки
31 марта, 16:58ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Регистрация приостановлена на период пандемии.
Премьер-министр Михаил Мишустин постановил приостановить на территории России регистрацию браков из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этой инициативе впервые заговорил 31 марта Минсюст. В ведомстве предлагали приостановить регистрацию и расторжение браков в ЗАГСах, передают РИА Новости. В настоящий момент регистрация возможна только в исключительных случаях и без проведения торжественного мероприятия.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о полной самоизоляции для всех жителей России. Он отмечал что решение абсолютно оправдано и принято с целью защитить жителей страны от коронавируса. Глава региона Радий Хабиров принял решение о введении самоизоляции для всех с сегодняшнего дня.
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