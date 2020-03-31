По всей России из-за коронавируса запретили регистрировать браки

Об этой инициативе впервые заговорил 31 марта Минсюст. В ведомстве предлагали приостановить регистрацию и расторжение браков в ЗАГСах, передают РИА Новости. В настоящий момент регистрация возможна только в исключительных случаях и без проведения торжественного мероприятия.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о полной самоизоляции для всех жителей России. Он отмечал что решение абсолютно оправдано и принято с целью защитить жителей страны от коронавируса. Глава региона Радий Хабиров принял решение о введении самоизоляции для всех с сегодняшнего дня.