Пенсионерам - деньги, почтальонам - халаты: как будут выдавать пенсии в Башкирии

С завтрашнего дня, с 1 апреля, начнется выдача пенсий жителям Башкирии. Несмотря на введение множества ограничений в регионе из-за угрозы заражения коронавирусом, все пенсионеры должны своевременно получить полагающиеся им средства. об это сегодня, 31 марта, на брифинге заявил глава республики Радий Хабиров.

Вице-премьер Ленара Иванова уточнила, что почтальоны будут, как и прежде разносить наличные пенсионерам, получающим пенсии таким способом. Для повышения безопасности почтальонов снабдят медицинскими масками, перчатками и халатами, а также запасом антисептических средств. Их буду сопровождать сотрудники полиции для обеспечения охраны.