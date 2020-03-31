Пенсионерам - деньги, почтальонам - халаты: как будут выдавать пенсии в Башкирии
Об этом сообщили на брифинге в правительстве РБ.
С завтрашнего дня, с 1 апреля, начнется выдача пенсий жителям Башкирии. Несмотря на введение множества ограничений в регионе из-за угрозы заражения коронавирусом, все пенсионеры должны своевременно получить полагающиеся им средства. об это сегодня, 31 марта, на брифинге заявил глава республики Радий Хабиров.
Вице-премьер Ленара Иванова уточнила, что почтальоны будут, как и прежде разносить наличные пенсионерам, получающим пенсии таким способом. Для повышения безопасности почтальонов снабдят медицинскими масками, перчатками и халатами, а также запасом антисептических средств. Их буду сопровождать сотрудники полиции для обеспечения охраны.
Напомним, что с 20.00 сегодня в Башкирии вступил в силу режим полной самоизоляции для жителей республики. Он продлится до особых распоряжений. Это зависит от ситуации с распространением опасной инфекции.