Онлайн-торговля удобнее с Почтой России

Новая процедура заключения договора позволит интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок, оперативно адаптируясь к новым реалиям рынка в нынешних непростых условиях. Отныне регистрация юридического лица в личном кабинете на сайте https://otpravka.pochta.ru/ будет занимать не более 30 минут.

В 2019 году Россия вошла в десятку лидеров дистанционной торговли, увеличив объем продаж по сравнению с 2018 годом на 18,7%. Несмотря на форс-мажорные ситуации, происходящие в мире, по подсчетам экспертов eBay, рост продаж российских онлайн-экспортеров в первые месяцы 2020 года составил 25% год к году, пишет mk.ru.

Чтобы обеспечить работу онлайн-ритейлеров в современных непростых условиях, Почта России запускает новый клиентоориентированный сервис. Инновационное бизнес-решение компании позволит воспользоваться ускоренным подключением по договору-оферте, который обладает такой же юридической силой, что и «бумажный» договор и предоставляет доступ ко всем базовым услугам. Электронная регистрация позволит запустить проверку данных в автоматическом режиме, загрузка отсканированных копий документов не требуется, реквизиты организации автоматически будут добавлены при вводе ее юридического наименования. Затем компании-клиенту будет открыт личный кабинет и за ней будет закреплен персональный менеджер.

Фактически, пошаговая инструкция для продавца, который намерен воспользоваться услугами Почты России, крайне проста и состоит из двух пунктов: зарегистрироваться на https://otpravka.pochta.ru/ и начать отправлять свои товары покупателям.

«До появления электронной оферты подключение партнеров могло занимать недели, а сейчас время подключения не превышает нескольких часов. Почта России упрощает взаимодействие с бизнесом, сокращает временные и прочие издержки и предлагает умные универсальные решения, чтобы одно нажатие кнопки давало результат. Мы давно готовили это решение, но сейчас стало особенно актуально запустить его как можно быстрее. Нам было важно как можно скорее поддержать наших партнеров, чтобы они не теряли ценное время на организации доставки», – отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Уже сейчас более 30% всех посылок и отправлений внутри страны проходит через этот сервис, который стал для многих компаний, занятых в e-commerce, единой точкой взаимодействия с клиентом. Интернет-площадки получили возможность автоматизировать отправку, управлять логистическими процессами и вести юридически значимый документооборот.