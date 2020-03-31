Один из кардиналов Папы Франциска заразился коронавирусной инфекцией
31 марта, 18:22ОбществоФото: pixabay.com
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Тесты подтвердили наличие коронавируса у кардинала Анджело Де Донатиса.
Кардинал из окружения Папы Франциска был помещен в больницу с диагнозом коронавирус. В целях предосторожности люди из его близкого окружения добровольно самоизолировались, пишет rns.online.
СМИ сообщают о том, что в последнее время кардинал не общался близко с понтификом.
Отмечается, что у главы католической церкви ранее также подозревали коронавирус. В начале марта он плохо себя чувствовал, но тесты дали отрицательный результат.
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