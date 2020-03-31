Один из кардиналов Папы Франциска заразился коронавирусной инфекцией

Кардинал из окружения Папы Франциска был помещен в больницу с диагнозом коронавирус. В целях предосторожности люди из его близкого окружения добровольно самоизолировались, пишет rns.online.

СМИ сообщают о том, что в последнее время кардинал не общался близко с понтификом.