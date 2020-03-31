Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в республике, министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил последние данные о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии по ситуации на 13 часов по местному времени.

По словам чиновника, в Башкирии зарегистрировано семь подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки было обнаружено два новых случая — в Уфе и Кумертау. Кроме того, из больницы была выписана первая пациентка с подтвержденным диагнозом. Стационарное лечение проходило с 21 по 31 марта, к текущему моменту результат анализа отрицательный.

По словам Максима Забелина, на данный момент 107 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Это, в основном, жители республики, побывавшие в последнее время за рубежом. Среди них 17 несовершеннолетних. Все они ждут результатов анализов.

Напомним, сегодня с 20 часов в регионе вводится режим полной самоизоляции за исключением работников жизнеобеспечивающих предприятий.

Известно также, что в России подтверждено 1836 случая заражения коронавирусом в 65 регионах. Девять человек скончались.