На территории Башкирии на период полной самоизоляции введут спецпропуска как в Москве

Сегодня, 31 марта, на брифинге в минздраве республики сообщили о том, что в республике будут введены специальные пропуска для беспрепятственного передвижения во время режима полной самоизоляции. Это будет сделано по примеру Москвы и Подмосковья.

Участники брифинга пояснили, что домашний режим самоизоляции должны будут соблюдать все жители Башкирии независимо от возраста. Покидать дом можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи.

Ряд предприятий продолжат работу, их сотрудникам также понадобятся спецпропуска. Это касается представителей определенных профессий, работников определенных предприятий.

На брифинге также озвучили информацию о том, что будут ужесточены и наказания для нарушителей самоизоляции.

Информация об этом будет в ближайшее передана в муниципалитеты.