Московские власти отчитались о соблюдении режима самоизоляции в мегаполисе
31 марта, 18:19ОбществоФото: pixabay.com
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По сообщениям из мэрии, в первый день карантина, введенного распоряжением Собянина, большинство жителей столицы осталось дома.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что режим самоизоляции – абсолютно оправданная мера. Сейчас необходимо действовать на опережение, пишет rns.online.
В то же время, по словам Раковой, не все москвичи вняли настоятельным рекомендациям мэрии. Она отметила, что более 50 000 москвичей гуляли в парках и других общественных местах, в том числе большими группами. Среди них были и люди из группы риска, а также дети.
Напомним, мэр Москвы Собянин подписал распоряжение, согласно которому жители мегаполиса должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить разрешается только в аптеку, поликлинику и в ближайший продуктовый магазин. Также можно выгуливать собак и выносить мусор. На работу могут ездить только те, кого не перевели на удаленку.
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