Минздрав Башкирии пояснил, передается ли коронавирус через насекомых

По данным республиканского министерства здравоохранения, в настоящий момент нет информации о том, что вирус может передаться при помощи насекомых.

«Данных о передаче коронавируса трансмиссивным путём нет. Вчера на брифинге отметили, что путь передачи от человека человеку», – следует из сообщения ведомства. В министерстве также отметили, что в рамках госзадания проводится обработка от кровососущих насекомых.