Минздрав Башкирии пояснил, передается ли коронавирус через насекомых
31 марта, 13:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ведомстве пояснили, что вирус передается только одним единственным путем.
По данным республиканского министерства здравоохранения, в настоящий момент нет информации о том, что вирус может передаться при помощи насекомых.
«Данных о передаче коронавируса трансмиссивным путём нет. Вчера на брифинге отметили, что путь передачи от человека человеку», – следует из сообщения ведомства. В министерстве также отметили, что в рамках госзадания проводится обработка от кровососущих насекомых.
Напомним, сегодня в Башкирии с 20:00 действует режим полной самоизоляции. Руководитель региона уже опубликовал основные правила поведения для жителей республики. Если кратко, то из дома выходить можно только в магазин, чтобы выкинуть мусор и на выгул домашних животных.
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