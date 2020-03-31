Мэр Уфы разъяснил, когда и как будут выдаваться спецпропуска

В период введения в республике режима полной самоизоляции в Уфе будет действовать система пропусков. Мэр Уфы Ульфат Мустафин на сегодняшнем брифинге подробно разъяснил, как эта система будет работать.

По словам градоначальника, эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для государственных органов управления, муниципальных предприятий и учреждений городского округа уже разработаны. Эти пропуска имеют перфорированную и персональную нумерацию.

Телефоны контактного центра, по которому можно выяснить, как и где можно получить пропуска: 89178003768, 89178003753. Время выдачи пропусков – с 14:00 ч. до 20:00 ч. ежедневно с завтрашнего дня.

- Руководители предприятий должны определить внутренним документом список сотрудников, работающих в непрерывном режиме в данный период, для выдачи им справок, - отметил мэр.