Медики сообщили, опасна ли выписанная после коронавируса жительница Башкирии
Об этом сообщили на брифинге в минздраве РБ.
Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, главврач Центра эпидемиологии и гигиены в Башкирии Анна Казак рассказала, что девушка, которая выписалась из инфекционной больницы, больше не представляет опасности для окружающих.
Девушка прошла повторно тестирование, которое установило, что в ее организма коронавируса больше нет. При этом она, как и остальные жители республики, обязана будет соблюдать режим полной самоизоляции, который вступает сегодня вечером в действие.
Напомним, по последним данным, в Башкирии выявлено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек излечился. Еще 107 человек находятся на госпитализации по подозрению в заражении коронавирусом. Они ждут анализов. Состав этих людей меняется по мере прохождения анализов, поэтому данные о них меняются.