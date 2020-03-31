Медики сообщили, опасна ли выписанная после коронавируса жительница Башкирии

Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, главврач Центра эпидемиологии и гигиены в Башкирии Анна Казак рассказала, что девушка, которая выписалась из инфекционной больницы, больше не представляет опасности для окружающих.

Девушка прошла повторно тестирование, которое установило, что в ее организма коронавируса больше нет. При этом она, как и остальные жители республики, обязана будет соблюдать режим полной самоизоляции, который вступает сегодня вечером в действие.