Лица Победы. Семён Баселин: Умелым маневром разбил численно превосходящего противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Баселин Семён Юдович. 1923 года рождения

Из наградного листа:

«31 января 1945 года в бою с немецкими захватчиками в районе Зудау в Восточной Пруссии товарищ Баселин показал себя исполнительным, смелым, способным офицером, хорошо умеющим управлять своим подразделением в бою. Противник на подступах к населенному пункту оказывал упорное сопротивление, товарищ Баселин скрытно вывел свою роту в тыл противника и, выполняя самостоятельно боевую задачу, ворвался первым в населенный пункт, наведя панику, в результате чего ротой товарищ Баселина уничтожено 70 немецких солдат, подбит бронетранспортер, захвачено 12 пулеметов, 40 автомашин, 4 склада с боеприпасами и взято в плен до 25 немецких солдат. Умелым маневром товарищ Баселин разбил численно превосходящего противника, захватил населенный пункт, не понеся при этом значительных потерь.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Александра Невского.

В боях за овладение городом-крепостью Кенигсберг с 6 по 8 апреля 1945 года показал себя смелым, мужественным воином, хорошо умеющим управлять батальоном в бою. Первым прорвал оборону противника на подступах к городу, штурмом овладел 4-этажным домом, который немцы превратили в опорный пункт, выбил оттуда противника, дав возможность подразделениям продвинуться вперед. Рота товарища Баселина в боях за Кенигсберг уничтожила до 70 немецких солдат, захватила 56 пленных, 6 станковых пулеметов, при этом товарищ Баселин сумел сохранить личный состав и материальную часть.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красного Знамени».

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