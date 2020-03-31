Главный раввин Башкирии прокомментировал новость о заражении его детей коронавирусом

Сегодня, 31 марта, стало известно, что главный раввин Башкирии Дан Кричевский опроверг информацию о заражении коронавирусом его детей, которая была опубликована в интернете. Подробности соощило агентство "Башинформ".

Информацию, потребовавшую опровержения. опубликовал сегодня портал "Бизнес-онлайн". В ней шла речь о том, что студент, вернувшийся из Франции с коронавирусом, и сестра, которую он заразил опасной инфекцией, являются детьми главного раввина Башкирии.

Однако Дан Кричевский заявил, что это не соответствует действительности.