Главный раввин Башкирии прокомментировал новость о заражении его детей коронавирусом
31 марта, 19:41ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Дан Кричевский назвал информацию, распространенную рядом СМИ, лживой.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 31 марта, стало известно, что главный раввин Башкирии Дан Кричевский опроверг информацию о заражении коронавирусом его детей, которая была опубликована в интернете. Подробности соощило агентство "Башинформ".
Информацию, потребовавшую опровержения. опубликовал сегодня портал "Бизнес-онлайн". В ней шла речь о том, что студент, вернувшийся из Франции с коронавирусом, и сестра, которую он заразил опасной инфекцией, являются детьми главного раввина Башкирии.
Однако Дан Кричевский заявил, что это не соответствует действительности.
Кстати, известно, что у него восемь детей.
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