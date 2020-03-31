Глава Башкирии взял под личный контроль содержимое продуктовых пайков для школьников

Сегодня, 31 марта, на брифинге в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров отдельно остановился на обеспечении продуктовыми пайками детей-льготников.

Министр образования РБ Айбулат Хажин рассказал, что сухие пайки будут предоставляться двум категориям детей-льготников, - это ребята, получающие бесплатное питание в школах (они будут получать пайки раз в неделю), и воспитанники коррекционных школ и интернатов (им будут выдавать пайки дважды в неделю).

Сухие пайки детям начнут разводить на следующей неделе, когда стартует дистанционное обучение. По словам Айбулата Хажина, состав пайков уже утвержден.

Глава Башкирии потребовал, чтобы ему показали пайки прежде, чем начнет их доставлять детям. Затем он покажет их по телевидению.