«Боюсь, что нечисти выскочат»: Радий Хабиров призвал чиновников не экономить на свете
Глава региона отметил, что каждая трагедия будет на совести глав муниципалитетов.
В Башкирии в период карантина снизилась преступность, однако расслабляться нельзя. Об этом сообщил Радий Хабиров на онлайн-совещании, посвященном вышедшему указу о полной самоизоляции граждан. Предварительные данные ему доложил первый замминистр внутренних дел Александр Горовой.
— Меня порадовало существенное снижение общественной преступности. Пусть нас это не обольщает. Улицы становятся пустыми. Главы муниципалитетов, не вздумайте в это время начинать экономить на освещении. Я очень боюсь, что эти нечисти, твари могут выскакивать и, пользуясь случаем, грабежи совершать, — сказал Радий Хабиров.
Глава республики призвал сотрудников полиции также следить за ситуацией, но и отметил, что ответственность за все смерти из-за поражения коронавирусом, будут нести главы муниципалитетов.