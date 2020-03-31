«Боюсь, что нечисти выскочат»: Радий Хабиров призвал чиновников не экономить на свете

В Башкирии в период карантина снизилась преступность, однако расслабляться нельзя. Об этом сообщил Радий Хабиров на онлайн-совещании, посвященном вышедшему указу о полной самоизоляции граждан. Предварительные данные ему доложил первый замминистр внутренних дел Александр Горовой.

— Меня порадовало существенное снижение общественной преступности. Пусть нас это не обольщает. Улицы становятся пустыми. Главы муниципалитетов, не вздумайте в это время начинать экономить на освещении. Я очень боюсь, что эти нечисти, твари могут выскакивать и, пользуясь случаем, грабежи совершать, — сказал Радий Хабиров.