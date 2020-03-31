Американские ученые установили зависимость коронавируса от вакцинации

Большой интерес у пользователей интернета вызвали выводы американских ученых, опубликованные на днях. Подробности сообщила «Российская газета».

В Технологическом институте в Нью-Йорке ученые установили, что существует явная связь между уровнем смертности от коронавируса и частотой применения в той или иной стране вакцины против туберкулеза с помощью Бациллы Кальмета-Герена.

При проведении своих расследований ученые сравнили данные из Южной Кореи, где смертность от коронавируса колеблется в районе 1%, и Италии, в которой смертность от этого недуга уже превысила 10%.

Исследователи уверены, что страны, где вышеназванную вакцину не применяют, страдают от коронавируса значительно больше. В этот печальный список входят, в том числе, Испания, Италия, США и Нидерланды.