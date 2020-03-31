Аэропорт «Уфа» попросил авиапассажиров уточнять расписание из-за возможных изменений
Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.
Представители администрации Международного аэропорта «Уфа» посчитали важным предупредить пассажиров. которые планируют вылеты в другие города, о том, что в расписании полетов возможны изменения.
По словам руководителя пресс-службы аэропорта Татьяны Ризван, сделать это можнона сайте аэропорта или авиакомпании.
О том, что в таких уточнениях есть необходимость, свидетельствует тот факт, что ряд авиакомпаний уже отменил свои рейсы из Уфы. Так полеты в Москву перестали совершать авиакомпании Аэрофлот», Utair, Nordwind, Red Wings, «Победа». В Санкт-Петербург отменили рейсы авиакомпании «Победа», Smartavia и «Россия». Частично отменены рейсы авиакомпании Utair в Казань, Екатеринбург, Волгоград и Сургут. Опять же «Победа» прекратила авиасообщение с Сочи. Авиакомпания «Азимут» стала меньше выполнять полетов в Ростов-на-Дону.
В целом же за последнее время в связи с угрозой коронавируса полетная программа аэропорта «Уфа» заметно сократилась из-за отмены международных рейсов и уменьшения полетов внутри страны.