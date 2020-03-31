Аэропорт «Уфа» попросил авиапассажиров уточнять расписание из-за возможных изменений

Представители администрации Международного аэропорта «Уфа» посчитали важным предупредить пассажиров. которые планируют вылеты в другие города, о том, что в расписании полетов возможны изменения.

О том, что в таких уточнениях есть необходимость, свидетельствует тот факт, что ряд авиакомпаний уже отменил свои рейсы из Уфы. Так полеты в Москву перестали совершать авиакомпании Аэрофлот», Utair, Nordwind, Red Wings, «Победа». В Санкт-Петербург отменили рейсы авиакомпании «Победа», Smartavia и «Россия». Частично отменены рейсы авиакомпании Utair в Казань, Екатеринбург, Волгоград и Сургут. Опять же «Победа» прекратила авиасообщение с Сочи. Авиакомпания «Азимут» стала меньше выполнять полетов в Ростов-на-Дону.