В Башкирии в начале апреля: мокрый снег

Ночью первое апреля ожидается снегопад, а днем того же дня – мокрый снег. Водителям стоит быть внимательным – на дорогах будет гололедица и снежные накаты. Температура воздуха ночью не опустится ниже -7...-12 по Цельсию, а днем не поднимется выше -3... +5.