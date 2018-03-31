В Башкирии в начале апреля: мокрый снег

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В республиканском Гидрометцентре прогнозируют, что начало апреля будет теплее, чем конец марта.
Ночью первое апреля ожидается снегопад, а днем того же дня – мокрый снег. Водителям стоит быть внимательным – на дорогах будет гололедица и снежные накаты. Температура воздуха ночью не опустится ниже -7...-12 по Цельсию, а днем не поднимется выше -3... +5.
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