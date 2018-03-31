Рустэм Хамитов: Нужны изменения в федеральный закон по закупкам лекарств

Рустэм Хамитов заявил, что по части закупок лекарств нужно внести изменения в федеральный закон.

- Более чётко прописать права льготников разных категорий на лекарственное обеспечение, источники финансирования. Надо сокращать сроки проведения закупок за счёт регламентации процедуры подготовки аукционов на закупку препаратов и организацию торгов. Сегодня при соблюдении всех правил на эти процедуры уходит до трёх месяцев. Это долго, люди не могут столько ждать. Нам надо не три месяца, а три недели. Нужна какая-то своя процедура в этой части, - сообщил он.

Он коснулся и темы закупок лекарств для больных орфанными заболеваниями. По его мнению, “здесь мы обойдемся и без федерального центра”. Нужно всего лишь ресурсы и много.