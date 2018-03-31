Рустэм Хамитов: Нужны изменения в федеральный закон по закупкам лекарств
Глава РБ Рустэм Хамитов на коллегии Минздрава России затронул тему закупок лекарств тяжелобольным.
Рустэм Хамитов заявил, что по части закупок лекарств нужно внести изменения в федеральный закон.
- Более чётко прописать права льготников разных категорий на лекарственное обеспечение, источники финансирования. Надо сокращать сроки проведения закупок за счёт регламентации процедуры подготовки аукционов на закупку препаратов и организацию торгов. Сегодня при соблюдении всех правил на эти процедуры уходит до трёх месяцев. Это долго, люди не могут столько ждать. Нам надо не три месяца, а три недели. Нужна какая-то своя процедура в этой части, - сообщил он.
Он коснулся и темы закупок лекарств для больных орфанными заболеваниями. По его мнению, “здесь мы обойдемся и без федерального центра”. Нужно всего лишь ресурсы и много.
Напомним, ситуация с закупками препаратов для тяжелобольных в Башкирии остается без изменений. Перебой с лекарствами в марте привел к смерти одной из них – 38-летней Алии Асановой, матери двух сыновей. В Минздраве Башкирии задержку объясняют со сложностями закупок и недостатком средств.