ЭСКБ создала сервис мобильной оплаты услуг без регистрации

Для современного человека, оплата электроэнергии через интернет — надежный и удобный способ. Интернет-платежи упрощают жизнь и экономят значительное количество времени, к тому же сама операция оплаты «без регистрации» очень проста. А чем меньше затрачивается времени, тем удобнее клиенту.

- Мы давно задумывались о внедрении оплаты без регистрации, - прокомментировал генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. – Являясь клиентоориентированной компанией, мы стремимся сделать свои сервисы максимально доступными и удобными для потребителей. Сервис оплаты без регистрации, работая в тестовом режиме, получил хорошие отзывы посетителей сайта. Нужно отметить, что на сегодняшний день такой способ оценили наши клиенты, заходящие на сайт для единовременной оплаты.

То есть теперь на сайте Башэлектросбыт оплатить электроэнергию можно буквально в 2 клика здесь https://www.bashesk.ru/simple_pay/. Для этого потребуется только ввести номер договора, а далее – всё как при любом интернет-платеже.

На сайте также продолжает действовать сервис Личный кабинет клиента, успешно наращивающий обороты. Пользователи активно регистрируются там, потому что он позволяет самостоятельно и в любое удобное время отслеживать состояние счёта потребителя электроэнергии, в личном кабинете можно передать показания, распечатать счёт-извещение, задать вопрос сотруднику Башэлектросбыт, ну и конечно, оплатить.

Не забыты и любители мобильных приложений. Передать показания прибора учёта электроэнергии или оплатить счёт можно в обновленном приложении «БЭС». Оно уже вышло для платформ Android, Windows Phone и для iOS.