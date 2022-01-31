Жительница Уфы сообщила о стае собак одной породы, снующих по двору в Черниковке

Жительница Уфы сообщила о стае собак одной породы, снующих по двору в Черниковке
Жительница Уфы сообщила о стае собак одной породы, снующих по двору в Черниковке
Сегодня, 14:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset
31 января о стае собак, которые бродят по двору в Уфимской Черниковке рассказала местная жительница.

В редакцию Mkset обратилась жительница уфимской Черниковки. Она сообщила о стае из пяти собак одной породы, которые нарезают круги по дворам на улице Победы, 7 и 7/1 в Уфе. Очевидица насчитала пятерых собак в стае, подчеркнув, что все одной породы и сообщила о том, что жители напуганы наличием стаи у себя во дворах.

Напомним, на прошлой неделе на камеры видеонаблюдения по улице Айской, 16 в Уфе попало нападение стаи собак на школьника. Примечательно, что жители данного двора сообщали о стае собак и ранее, однако до инцидента с ребенком на сообщения о стае собак, по словам жителей, службы не реагировали. Однако после того, как ситуацией заинтересовались в следкоме и в прокуратуре. На прошедших выходных всю стаю из 12 собак благополучно отловили, о чем уже сообщал Mkset.

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