Всем ли хватит мест в центре?

Не секрет, что практически каждый уфимец мечтает жить в новом современном доме в историческом центре города. Это удобно, престижно и как ни парадоксально выгодно. Жизнь в центре буквально кипит – здесь расположены офисы крупнейших фирм, главные ВУЗы республики, театры и кинотеатры, множество различных кафе и ресторанов. Центр – это один из самых красивых районов Уфы. В последние годы много средств вложено в его реконструкцию, что, несомненно, положительно сказалось на облике района.
А вот с жилым фондом в центре не все просто. Большая часть расположенных здесь зданий построена еще в советские времена. Проходные дворы, старые подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта. Да и денег в ремонт квартиры придётся вложить не мало. Но несмотря на то, что в центре остаётся всё меньше места для застройки и выбор среди новых жилых комплексов не так велик, как хотелось бы, он всё-таки есть.
- Мы видим высокий спрос на жильё в центре. Поэтому совсем недавно мы расширили предложение запустив продажи лимитированной серии квартир в особом доме «Сенатор», который строится на пересечении улиц Коммунистическая и Новомостовая. Несмотря на то, что после старта продаж прошло всего 3 месяца, более 50% квартир уже проданы. И на сегодняшний день в продаже всего 14 квартир. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Это объясняется достоинствами проекта — удобная локация, развитая внешняя инфраструктура, удобные планировочные решения, стильный и современный облик дома, и конечно же особая камерная атмосфера, которая будет царить в этом доме.
- Особый дом «Сенатор» – уникальный архитектурный объект, созданный нашими специалистами для тех, кто предпочитает не типовые решения. Его особое преимущество – ограниченное предложение. Всего 6 жилых этажей и 42 квартиры, а это значит, что здесь не будет посторонних, только свои - люди со схожими идеалами, взглядами и амбициями. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Особый дом «Сенатор» меняет качество жизни, когда на меньшее уже не согласен. Став его жителем комфорт будет окружать вас повсюду. Вежливый консьерж будет встречать в парадной с авторским дизайн-проектом. Современные скоростные лифты от ведущих европейских производителей за считанные секунды доставят вас на любой этаж, в том числе и на подземный паркинг. Эксплуатируемая кровля подарит уникальную возможность наслаждаться общением с друзьями и соседями с видом на тихий центр столицы. А благодаря системе видеонаблюдения вся территория дома будет под надёжной охраной.
Не менее комфортны и квартиры, где 3-метровые потолки и увеличенные до 1,8 м окна наполнят пространство светом и простором для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Система централизованного кондиционирования создаст комфортный микроклимат в вашей квартире. Сценарное проектирование гарантирует высокий комфорт проживания, а продуманные планировочные решения и правильная конфигурация комнат позволят реализовать ваши представления об удобстве.
Покупка комфортабельной квартиры - это вклад в будущее вашей семьи, который окупится со временем – в такой квартире будут расти ваши дети, и сменяться поколения. А покупка комфортабельной квартиры в центе города не только повысит ваш комфорт проживания и добавит вам статуса в глазах окружающих, но и на долгие годы сохранит свою ликвидность, ведь спрос на квартиры в центре многократно превышает предложение и с каждым днём свободных квартир становится всё меньше.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону: 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.