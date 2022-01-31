Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Рамиле Саитовой

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Рамиле Саитовой
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Рамиле Саитовой
Сегодня, 19:06ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Прокуратура требовала ужесточить наказание, а защита настаивала на том, чтобы дело вернули на рассмотрение.

Сегодня, 31 января, Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и жалобу защиты по уголовному делу Рамили Саитовой. Приговор по делу оставили без изменений, об этом сообщает "Коммерсант-Уфа".

Напомним, что активистка была осуждена по ч. 2 ст. 280 УК РФ за публичные призывы к экстремистской деятельности. Ее осудили на три года за призывы выселить армян из Башкирии и снести кресты.

Прокуратура требовала ужесточить наказание, а защита настаивала на том, чтобы дело вернули на рассмотрение. Саитова присутствовала на заседании по видеосвязи из СИЗО-1 и на суде она заявила, что следствие не доказало, что на роликах, которые легли в основу обвинения, была именно она. Как утверждает активистка, на видеозаписи была другая женщина, которая похожа на нее.

Напомним, что 4 ноября 2020 года Рамиля Саитова выложила в сеть ролик, в котором она призывала сносить православные кресты на Урале. А уже в июле 2020 года Саитова на улице подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. За проявление национализма активистке выдвинули обвинения за призывы к экстремизму и отправили в СИЗО, там она пробыла около года, ожидая суда.

Как отмечалось ранее, максимальный срок по рассматриваемому делу 5 лет, но гособвинение учло состояние здоровья активистки и ее положительную характеристику, это послужило смягчающим обстоятельством.

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