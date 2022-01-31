Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Рамиле Саитовой

Прокуратура требовала ужесточить наказание, а защита настаивала на том, чтобы дело вернули на рассмотрение. Саитова присутствовала на заседании по видеосвязи из СИЗО-1 и на суде она заявила, что следствие не доказало, что на роликах, которые легли в основу обвинения, была именно она. Как утверждает активистка, на видеозаписи была другая женщина, которая похожа на нее.