В выпавшем желтом снегу в Сибае обнаружили загрязняющее вещество

В выпавшем желтом снегу в Сибае обнаружили загрязняющее вещество
В выпавшем желтом снегу в Сибае обнаружили загрязняющее вещество
Сегодня, 14:37ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Причиной желтого налета на снегу стало химическое вещество, выбрасываемое предприятием «Уралпромтехсервис». Руководство компании предложило провести дополнительную очистку оборудования и провести две экспертизы - независимую и государственную.

Оказалось, что снег с желтым налетом содержит в себе вещество лигносульфанат. Об этом сообщил председатель Сибайского территориального комитета Минэкологии Башкирии Вадим Бастанов в своих социальных сетях.

Как пишет чиновник, данное вещество сушит «Уралпромтехсервис» и на данный момент площадь загрязнения составляет 30,3 га.

Сообщается, что данная информация была передана в Роспотребнадзор. Там специалисты оценили качество очистки на заводе, результат показал 90-100%. Но также во время проверки были обнаружены компоненты, которые не попадают в перечень разрешенных. Эти вещества и были найдены в фильтрах, которые ранее могли быть использованы в других процессах на предприятии. Руководство «Уралпромтехсервиса» предложило провести дополнительную очистку оборудования и провести анализы в независимой и государственной лабораториях.

По словам Бастанова, сейчас идет прокурорская проверка, о результатах которой будет известно позже.

Ранее предприятие «Уралпромтехсервиса» приостанавливало свою работу. Об этом сообщал глава администрации Сибая Рустем Афзалов - тогда чиновник говорил о том, что в дальнейшем будут применяться дополнительные методы очистки выбрасываемых газов, основанные на их очистке.

Напомним, что жалобы жителей Сибая на желтый снег стали появляться еще 28 декабря. Об этом сообщал активист движения «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров. Он также писал, что от государственных органов не происходит никаких действий и что город в округе находится в оранжевом снегу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы