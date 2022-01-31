В выпавшем желтом снегу в Сибае обнаружили загрязняющее вещество

Оказалось, что снег с желтым налетом содержит в себе вещество лигносульфанат. Об этом сообщил председатель Сибайского территориального комитета Минэкологии Башкирии Вадим Бастанов в своих социальных сетях.
Как пишет чиновник, данное вещество сушит «Уралпромтехсервис» и на данный момент площадь загрязнения составляет 30,3 га.
Сообщается, что данная информация была передана в Роспотребнадзор. Там специалисты оценили качество очистки на заводе, результат показал 90-100%. Но также во время проверки были обнаружены компоненты, которые не попадают в перечень разрешенных. Эти вещества и были найдены в фильтрах, которые ранее могли быть использованы в других процессах на предприятии. Руководство «Уралпромтехсервиса» предложило провести дополнительную очистку оборудования и провести анализы в независимой и государственной лабораториях.
По словам Бастанова, сейчас идет прокурорская проверка, о результатах которой будет известно позже.
Ранее предприятие «Уралпромтехсервиса» приостанавливало свою работу. Об этом сообщал глава администрации Сибая Рустем Афзалов - тогда чиновник говорил о том, что в дальнейшем будут применяться дополнительные методы очистки выбрасываемых газов, основанные на их очистке.
Напомним, что жалобы жителей Сибая на желтый снег стали появляться еще 28 декабря. Об этом сообщал активист движения «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров. Он также писал, что от государственных органов не происходит никаких действий и что город в округе находится в оранжевом снегу.