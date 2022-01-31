В Уфе театр «Нур» отменил все спектакли до 6 февраля из-за ситуации с COVID-19

В Уфе театр «Нур» отменил все спектакли до 6 февраля из-за ситуации с COVID-19
В Уфе театр «Нур» отменил все спектакли до 6 февраля из-за ситуации с COVID-19
Сегодня, 13:26ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Театр «Нур» в Уфе отменил 10 спектаклей с 1 по 6 февраля из-за ситуации с коронавирусом в республике. Уже купленные билеты будут действительны на другие даты, сообщает пресс-служба театра.

Стало известно, что в Уфе театр «Нур» отменил ближайшие 10 спектаклей с 1 по 6 февраля из-за ситуации COVID-19 в регионе. Как сообщает пресс-служба театра, уже приобретенные билеты на спектакли можно будет сдать в местах покупки, либо воспользоваться ими, но уже в другие даты.

Так, на этой недели отменены спектакли: «Хаджи эфенди женится», «Дело было в переулке», «Перед свадьбой», «Всему есть предел», «Дамы, балкон и он», «Игра над пропастью», «Алло, это счастье?», «Озорной домовенок», «Башмачки» и «Моя тёща».

Ранее мы сообщали о новом антирекорде по росту заболеваемости коронавирусом. Так, по данным на 30 января инфекция подтверждена у 852 жителей Башкирии. Согласно официальным показателям, это рекордное количество зараженных за сутки, которое фиксировалось в республике с 2020 года. Таким образом общее количество инфицированных в регионе составляет 131,1 тыс. человек.

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