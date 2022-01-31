В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о 22 случаях заражения мышиной лихорадкой

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о 22 случаях заражения мышиной лихорадкой
В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о 22 случаях заражения мышиной лихорадкой
Сегодня, 13:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
31 января в ходе оперативки в Правительстве Башкирии главный санитарный врач Башкирии Анна Казак назвала тревожной ситуацию с мышиной лихорадкой.

В ходе доклада главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак на оперативке в правительстве Башкирии стало известно о тревожной ситуации в Башкирии с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

За январь месяц в Башкирии было зарегистрировано 22 случая мышиной лихорадки, что выше показателя прошлых лет.

Анна Казак обратила внимание, что нынешняя теплая и снежная зима простимулирует размножение и выплод грызунов. Поэтому к весеннему периоду в регионе нужно будет готовиться тщательнее чем обычно.

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