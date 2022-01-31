В Приморском крае жители остались без земельных участков из-за волокиты чиновников

В Хасанском и Шкотовском районах Приморского края работа местных властей подверглась жесткой критике со стороны полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Причиной тому стали жалобы жителей, лишившихся своих земельных участков из-за волокиты, устроенной муниципальными чиновниками.

Как сообщает vostokmedia.com, хотя люди по прошествии пяти лет имели право оформить гектары в свою собственность, землю у них стали изымать без предупреждения. По данным Трутнева, многие стали заниматься оформлением участков в собственность непосредственно перед окончанием пятилетнего периода. И, пользуясь большим количеством таких заявлений, некоторые чиновники стали тормозить рассмотрение заявлений. А в качестве формального повода для изъятия участка у человека стало фигурировать потерянное заявителями время из-за волокиты тех же чиновников. Об этом говорит большое количество таких заявлений, пришедших на горячую линию министерства. «Мы этого делать им [чиновникам] не разрешим”, - говорит полпред. Он привел примеры, когда задержка рассмотрения заявления на право собственности на землю составляла 11 месяцев. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Генпрокуратура РФ получили задание рассмотреть каждый такой случай, и, если обнаружится корыстный умысел, речь пойдет о возбуждении уголовного дела. По мнению Трутнева, хотя муниципалитеты должны обладать правом самостоятельно распоряжаться своей землей, но на уровне Федерации необходимо закрепить возможность запрета решений, связанных с изъятием участков. И если из-за решения муниципалитета добросовестный пользователь может оказаться без земли, у федеральной власти должно быть право отмены такого неправомерного решения. По информации полпреда, весь процесс предоставления земли на Дальнем Востоке специально разработали таким образом, чтобы земля могла быть получена желающими без вмешательства чиновников. Когда при получении карты в электронном виде у самого человека была бы возможность выбрать границу, отправить заявку, а затем получить подтверждение. И хотя расписаны все этапы данного процесса, изобретательные чиновники решили в него в самом конце все же "ввинтиться". «Будем наказывать, причем очень жестко», - пообещал полпред. Право на владение дальневосточным гектаром в Приморье крае получили уже 26 тысяч человек, а в целом на Дальнем Востоке - около 100 тысяч.

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