В Башкирии студенты и ординаторы не вышли на работу, несмотря на просьбу Хабирова

В Башкирии студенты и ординаторы не вышли на работу, несмотря на просьбу Хабирова
В Башкирии студенты и ординаторы не вышли на работу, несмотря на просьбу Хабирова
Сегодня, 12:45ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Ранее, министр здравоохранения Башкирии, анонсировал выход студентов старших курсов медуниверситетов, для помощи врачам в поликлиниках. Но как отметил глава региона на сегодняшнем совещании, этого не произошло.

В Башкирии студенты и ординаторы медицинского университета не вышли на работу в поликлиники, как сообщалось ранее. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своем оперативном совещании сегодня, 31 января.

- Обещанное количество студентов и ординаторов не вышло сегодня. Это надо отработать. Надо чтобы завтра они вышли, - отметил глава региона.

Хабиров подчеркнул, что сейчас главная задача - укрепить амбулаторное звено, так как в отличие от предыдущих волн коронавируса, сейчас основная нагрузка падает на полклиники.

На прошлой неделе, министр здравоохранения Башкирии, Максим Забелин, в ходе работы оперативного штаба, анонсировал отправку студентов старших курсов в поликлиники для помощи врачам, в связи с увеличением режима работы - с 07-30 до 22-00. Однако, из обещанной 1000 студентов, вышли не все.

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