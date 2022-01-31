Глава Башкирии заявил об отсутствии оснований для перевода школьников на дистант

Всего из полумиллиона школьников болеют, по данным на 29 января, 0,66% детей, потому оснований для перевода на дистанционное обучение — нет, сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании.

Сегодня, 31 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что на данный момент не видит основания для перевода школьников на дистанционное обучение. Глава региона подчеркнул, что подобные выводы он сделан на основании данных за 29 января, согласно которым в Башкирии из полумиллиона школьников болеют только 0,66% детей. — На момент субботы, всего лишь 0,66% у нас детей болеют из полумиллиона. Поэтому оснований переводить на дистант я не вижу, но мы договорились с главами муниципалитетов, что, при согласовании Роспотребнадзора и Минздрава республики, они могут выборочно переводить на дистант школы или классы.Радий Хабиров. Ранее мы сообщали, что главы муниципалитетов будут сами решать вопрос о переводе школ на дистанционное обучение. В выходные на заседании Оперштаба первый заместитель министра образования и науки РБ Альберта Яримова заявлял, что ситуация с коронавирусом в школах Башкирии на данный момент — стабильная. Доля заболевших учащихся составляет 0,67% от общего числа школьников. Если учесть, что в республиканские школы в текущем учебном году пошли 498 тыс. ребят, то количество заболевших составляет около 3,3 тыс. человек.

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