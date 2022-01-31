В Башкирии анонсировали появление новой национальной молодежной организации «Ялкын»

В Башкирии анонсировали появление новой национальной молодежной организации «Ялкын»
В Башкирии анонсировали появление новой национальной молодежной организации «Ялкын»
Сегодня, 18:12ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
По мнению участников нового общественного движения, в республике есть проблемы, которые пока что не способна решить ни одна организация.

В конце 2021 года группа молодежи из Башкирии основала новую организацию «Ялкын», об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на телеграмм-канал общественного движения.

Автор сообщения в телеграмм-канале пишет о том, что вести общественную работу сейчас весьма затруднительно, так как на «идет сильное давление на тех парней, которые до этого вели такую работу». В тексте речь идет об организации «Башкорт» (признана судом экстремистской организацией — прим.ред.).

Как сообщает автор поста, «организацию запретили, но проблемы народа остались». По его мнению, появляются и новые проблемы, которые существующие общественные движения решить не могут.

— «Мы есть новая волна башкирской молодежи… Мы разожжем пламя надежды на лучшую жизнь в сердцах жителей республики», — говорится в посте.

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», информации о новых руководителях организации в сети пока что не появлялось.

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